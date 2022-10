Polemiche fino all'ultimo per il ddl "Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti", il provvedimento fortemente voluto dal centrodestra che dopo tre anni di discussione è approdato stamane in Consiglio regionale per il voto finale. La maggioranza sostiene che era necessario intervenire per ridurre l'allontanamento dei minori dalle famiglie in difficoltà, preferendo dare un sostegno materiale ed educativo agli stesssi nuclei familiari. Per le opposizioni il sistema degli affidamenti in altre famiglie o in comunità permette invece di salvaguardare la serenità del minore fino a quando la situazione dei genitori non si chiarisce.

In aula il centrodestra compatto, il presidente Cirio e molti assessori, superati 500 emendamenti nelle scorse settimane, oggi ancora tensione fino al voto: 28 favorevoli, 14 contrari, il Consiglio approva, allontanamento zero è legge.

Servizio di Caterina Cannavà. Interviste a Chiara Caucino, assessore alla famiglia della Regione Piemonte; Paolo Bongioanni , Fratelli d'Italia; Raffaele Gallo, Partito Democratico.