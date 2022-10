Agenda Onu 2030, il mondo e le sue contraddizioni in mostra

Duecentodieci scatti. Per raccontare la realtà, senza intermediazioni. Solo l'obiettivo di 14 fotografi e i numeri spietati delle organizzazioni non governative: Oms, Unhcr, Fao, Unicef. Le pareti delle Sale Chiablese, nel cuore di Torino, si colorano del mondo e delle sue contraddizioni. La mostra "Focus on future", ideata da Enrica Pagella e prodotta dai Musei Reali, spazia tra la fusione dei ghiacciai e l'istruzione nei campi profughi. Tra il dramma dei rifugiati e la fame in Africa. Tra il Covid e la violenza sulle donne. Con le statistiche a potenziare il messaggio.

“Non c'è niente di più convincente di una fotografia: se corredata da un dato, te lo ricordi - commenta Bruna Biamino, curatrice della mostra - Vedere delle fotografie di cibo in cui capisci che il cibo che arriva sulle nostre tavole fuori stagione percorre fino a 13mila chilometri, mi sembra un dato importante per capire che forse possiamo anche fare a meno di mangiare delle cose completamente fuori stagione che arrivano dall'Oceano Pacifico".

Dall'Amazzonia all'Ucraina, dalla Polonia all'Iraq, un viaggio che proseguirà fino al 19 febbraio. La bussola: i temi dell'agenda Onu 2030:

“Questa è una mostra che lo stato delle cose. Per capire dove siamo rispetto agli obiettivi Onu. Diciamo che siamo ancora un po' indietro”.

Tanti gli eventi collaterali con i 14 fotografi ma anche ricercatori ed esperti. Mentre all'esterno, con Club Silencio, un percorso tecnologico e immersivo chiama a raccolta i giovani perché la sostenibilità diventi principio universale.