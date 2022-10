Aggredito nella notte il sindaco di Giaveno Giacone. L'Uncem: "Atto ingobile"

E' successo intorno a mezzanotte. In via Umberto I, uno sconosciuto si è avvicinato al sindaco di Giaveno, Carlo Giacone, e l'ha ripetutamente colpito alla testa con un corpo contundente, probabilmente un martello. Il primo cittadino è stato aggredito mentre stava rientrando a casa.

Ricoverato in ospedale a Rivoli, Giacone è cosciente. La prognosi è riservata. Sul caso indagano i carabinieri di Giaveno, intervenuti su segnalazione di alcuni residenti allarmati dalle urla.

La solidarietà del sindaco metropolitano Lo Russo - "Ho appreso della terribile aggressione questa notte in strada al Sindaco di Giaveno, mi auguro che il responsabile venga preso e che Carlo si rimetta presto". Lo afferma il sindaco metropolitano di Torino, Stefano Lo Russo, che esprime anche "la vicinanza di tutta la Città metropolitana di Torino" al collega ferito questa notte a martellate.

Uncem: “Atto ignobile” - "Tutta Uncem è vicina al sindaco di Giaveno Carlo Giacone, vittima di un'aggressione nel centro della sua città, in Val Sangone. Così in una nota Uncem, che con il presidente nazionale Marco Bussone, con il presidente piemontese Roberto Colombero, con staff e tutti i sindaci del Comuni montani, esprime “piena condanna per il grave fatto avvenuto, sul quale indagano le forze dell'ordine, e abbraccia il sindaco, confidando nella sua piena ripresa. Un atto incommentabile, gravissimo, ignobile. Uncem è tutta con Carlo, con la sua famiglia, con la comunità di Giaveno”.

Anci: “Individuare autori” - "Anci Piemonte augura al sindaco di Giaveno Carlo Giacone una pronta e totale guarigione e auspica che la giustizia faccia il suo corso individuando il responsabile di un'azione così efferata". Così l'associazione dei Comuni, Anci, dopo l'aggressione al primo cittadino di Giaveno.