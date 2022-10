Al via domani a Cuneo il Festival dei Luoghi Comuni

Parte a Cuneo domani, venerdì 7 ottobre fino a martedì 11 il Festival dei Luoghi Comuni: giunto alla IV edizione, il festival è curato da Marco Aime e Lucio Caracciolo e ogni anno prende in esame, per sfatarli, luoghi comuni legati a tematiche specifiche, quest'anno saranno Città e Colori. Gli incontri sono interamente gratuiti, l'analisi è sempre legata all'attualità: si va da Timbuctù - città dell'altrove per eccellenza - alle città d'Oceania, dall'evoluzione di Topolinia e Paperopoli nel tempo al ruolo di Metropolis e Gotham City, ma si riflette anche sulle città della Siria e dei Balcani, così come sugli equilibri geopolitici tra Washington e Mosca. Sono previsti laboratori per famiglie ed eventi rivolti alle scuole.