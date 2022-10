Truffa ai danni dello Stato, sequestrati 13 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Alessandria ha sequestrato 13 milioni di euro a quattro persone accusate di truffa ai danni dello Stato. Si tratta di amministratori e consiglieri di una società appartenente ad un gruppo industriale di Tortona operante nel campo della chimica.



Tra i beni sequestrati proprietà immobiliari, titoli, conti correnti, veicoli, quote societarie, per un valore di 11 milioni di Euro.

Le indagini sono partite a seguito della denuncia di fallimento di tutte le società appartenenti al gruppo indistriale di Tortona, per le quali la Procura di Alessandria ha aperto fascicoli penali dedicati per reati di natura fallimentare.

La Guardia di Finanza ha scoperto che una società del gruppo industriale aveva ricevuto un finanziamento da 65 milioni di euro da parte della Banca Europea degli investimenti per la realizzazione di cinque impianti pilota per la trasformazione in energia delle biomasse di seconda generazione, per un valore complessivo di 133 milioni di euro. Gli impianti sarebbero stati realizzati a Rivalta Scrivia, in provincia di Alessandria ed a Modugno, in provincia di Bari.

I militari hanno appurato che il finanziamento erogato nel 2014, circa 20 milioni di euro, attraverso garanzie onerose rilasciate da Sace e da tre banche era stato concesso senza avere sufficienti risorse finanziarie per costruire l'intero progetto da 133 milioni di Euro in quattro anni.