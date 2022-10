Alessandro Giraudo è il nuovo Vescovo ausiliare di Torino

Alessandro Giraudo è stato nominato Vescovo ausiliare di Torino. Lo ha reso noto l'Arcivescovo Monsignor Roberto Repole durante una conferenza stampa.

Giraudo lascia il suo incarico di vicario generale e moderatore della Curia, che ha rivestito dopo quello di cancelliere arcivescovile.

Intervistato lo scorso aprile da La Stampa in merito alla cresima per i transessuali aveva dichiarato: “Nulla di strano, l’importante è che, al di là delle scelte personali, creda in Dio. La Chiesa accompagna il cammino di fede di qualunque persona che abbia deciso di mettersi in gioco. Viverla: ecco, questo è alla base dei sacramenti della vita cristiana, a prescindere dagli orientamenti che riguardano altre scelte”.