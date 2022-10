Alla Juve non basta un finale d'orgoglio: battuta dal Benfica saluta la Champions

Altro che rimonta, altro che ottavi di Champions. La Juve dovrà lottare per conquistare nell'ultima gara del girone il terzo posto che vale la prosecuzione dell'avventura in Europa League. A dirlo è la sconfitta rimediata a Lisbona contro un Benfica apparso, come all'andata, più forte in ogni reparto nonostante l'arrembante finale nel quale gli uomini di Allegri hanno provato a riaprire la partita senza andare oltre però il 4-3 finale.

Il Benfica parte forte e passa alla prima occasione. Al diciassettesimo Antonio Silva brucia Gatti e batte Szczesny con un colpo di testa da due passi. La Juve alza le linee e quattro minuti più tardi trova il pareggio con Kean che devia sotto porta il colpo di testa di Vlahovic: gol valido dopo lungo consulto al Var. Pare la svolta e invece la Juve ricade nelle sue ingenuità. Passano sette minuti e Cuadrado tocca con la mano in area il pallone, per l'arbitro è rigore che Joao Mario trasforma con freddezza. I portoghesi non si fermano e al '35 portano a tre le loro reti con Rafa Silva che chiude il triangolo con Joao Mario con un colpo di tacco che beffa il portiere bianconero.

A inizio secondo tempo il passivo della Juve assume proporzioni umilianti: Bonucci sbaglia l'assist in uscita e Grimaldo serve Rafa Silva che segna il 4-1 con un morbido scavetto. Pare tutto scritto invece prima Milik e poi Mc Kennie riportano in partita la Juve ma nei minuti finali il muro portoghese regge e i bianconeri salutano la Champions League.