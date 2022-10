Anche i CAF per il cambio di residenza

I CAF di Torino interessati, in totale 102 sedi appartenenti a 12 sigle diverse, hanno stipulato nelle scorse settimane un'apposita convenzione con la Città di Torino che prevede la possibilità presentare domanda di cambio indirizzo o di residenza anche tramite i Centri di Assistenza Fiscale convenzionati.

Entra quindi nel vivo un nuovo tassello del piano predisposto in questi mesi dall'assessorato ai Servizi Civici e che in una prima fase avrà carattere sperimentale , il tutto per restituire ai torinesi servizi più efficienti e vicini al cittadino, utilizzando in questo caso una rete di sportelli presenti in maniera capillare sul territorio.

Il servizio sarà gratuito per i cittadini, mentre il comune riconoscerà ai caf un corrispettivo compreso tra i venti e trenta eur a domanda.

“Entra quindi nel vivo, ci racconta l'Assessore Francesco Tresso, un nuovo tassello predisposto dall'assessorato ai servizi civici per restituire ai cittadini servizi ancora più efficienti”