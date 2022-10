Juventus, Angel Di Maria fuori 20 giorni

Angel Di Maria soffre di una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Un infortunio che richiede uno stop di circa 20 giorni. E' il risultato degli esami strumentali a cui El Fideo è stato sottoposto questa mattina al J Medical dopo essere uscito intorno al ventesimo del primo tempo per il problema alla coscia.

La Juventus ha confermato lo stop in una nota ufficiale. L'obiettivo è quello di recuperarlo per il derby d'Italia contro l'Inter in programma il 6 novembre, mentre appare complicato vederlo contro il Psg. L'infortunio non pregiudica la partecipazione di Angel Di Maria al Mondiale in Qatar.