Arma di Taggia, cuneese muore nell'incendio del proprio camper

Una donna originaria di Cuneo - E.C., 53 anni - è morta ad Arma di Taggia, provincia di Imperia, nel rogo del proprio camper. Il mezzo, secondo quanto riportato da siti di informazione locali, avrebbe preso fuoco in un parcheggio, probabilmente a partire da una bombola del gas. Il camper è andato distrutto nell'incendio.

La donna era sola a bordo. Il marito in quel momento si era allontanato, forse per alcune commissioni. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e i carabinieri, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.