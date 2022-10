Atp Finals, il trofeo alle Gallerie d'Italia

E' arrivato da Londra a Torino il trofeo delle Atp Finals. Tra un mese Torino ospita per la seconda volta il torneo che vede confrontarsi gli otto tennisti più forti della stagione. Il trofeo viene esposto alle Gallerie d'Italia di piazza San Carlo, il museo torinese di Intesa Sanpaolo che è Host Partner delle Nitto Atp Finals. Da domenica 16 ottobre verrà trasferito in Area X, lo spazio torinese esperienziale dedicato alla diffusione della cultura della protezione assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo di via San Francesco d'Assisi, dove rimarrà esposto fino al 19 ottobre incluso.