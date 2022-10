Il Nobel per la chimica 2022 a Bertozzi, Meldal e Sharpless

Il Nobel per la Chimica 2022 è stato assegnato a Carolyn Bertozzi della Stanford University, Morten Meldal dell’Università di Copenaghen e Barry Sharpless, Scripps Research.

Sono stati premiati “per lo sviluppo della chimica del clic e della chimica bioortogonale“, è scritto nel comunicato dell’organizzazione.

Sharpless é al suo secondo Nobel: lo aveva già vinto nel 2001, ed è il quinto a ricevere per due volte l'ambìto riconoscimento.

Carolyn Bertozzi, di chiare origini italiane, è una chimica americana, nata a Boston il 10 ottobre 1966. E' socio straniero dell'Accademia dei Lincei. Nel 2010 è stata la prima donna a ricevere il Premio Lemelson-MIT. È membro dell’Accademia nazionale delle scienze (2005), dell’Istituto di medicina (2011) e dell’Accademia nazionale degli inventori (2013). Nel 2014 è diventata capo della rivista scientifica ACS Central Science dell’American Chemical Society. Nel febbraio 2022 ha ricevuto il Premio Wolf per la chimica. Ha inventato il campo di ricerca della chimica bioortogonale.

Morten Meldal è un chimico danese, nato nel 1954. È professore di Chimica all’Università di Copenaghen ed è noto soprattutto per aver sviluppato la reazione CuAAC-click, in concomitanza ma indipendente da Valery V. Fokin e K. Barry Sharpless.

Barry Sharpless è un chimico americano, nato a Filadelfia il 28 aprile 1941. Professore di chimica allo Scripps Research Institute di San Diego, aveva già vinto il Nobel nel 2001, per “il suo lavoro sulle reazioni di ossidazione attivate da catalisi chirale”, insieme a William Knowles e Ryōji Noyori (questi ultimi avevano vinto, rispettivamente, 1/4 del premio con una diversa motivazione: la metà restare era stata assegnata a Sharpless).

Nel 2021, invece, la Royal Swedish Academy aveva assegnato il Nobel per la chimica 2021 al tedesco Benjamin List e all’americano David MacMillan. I due studiosi sono stati premiati per aver scoperto un nuovo tipo di catalisi, che consente di utilizzare molecole organiche con una procedura più semplice ed efficace.

Tra le motivazioni, fu indicato il seguente passaggio: “Il riconoscimento, in particolare, è stato conferito ai due scienziati per aver creato uno strumento ingegnoso per costruire molecole che ha contribuito a sviluppare nuovi farmaci e ha reso la chimica più green. Le loro scoperte hanno avviato un modo totalmente nuovo di pensare a come mettere insieme molecole chimiche, ad esempio nella scoperta di farmaci e nella produzione di prodotti chimici fini, e sta già apportando grandi benefici all’umanità”.