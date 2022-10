Auto contro una paratia, ancora una vittima nel cuneese

Terzo incidente mortale in 24 ore, nel cuneese. Ha perso il controllo dell'auto che è finita fuori strada ed è andata a sbattere contro la paratia in cemento di un canale irriguo. Soccorsa da 118 e vigili del fuoco, la donna, 42 anni, di Cuneo, è deceduta poco dopo in ospedale per le gravissime condizioni riportate nell'incidente. E' accaduto lungo la provinciale 191, tra Carrù e Trinità.

Nella serata di domenica a Centallo, ha perso la vita una diciottenne, Martina Casale di Villafalletto. E' uscita di strada con l'auto. Con lei c'erano il fratello maggiore e due amici, ricoverati all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Un altro scontro mortale invece si era verificato intorno alle 2 di notte a Canove di Govone. Due feriti gravi e una vittima estratta dalle lamiere, poi deceduta in ospedale a Verduno. L'auto è uscita di strada in coincidenza di una rotonda.