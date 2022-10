Auto fuori strada a Pogno, muore una donna

Una donna di 38 anni di Borgosesia ( vercelli) è morta nell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Pogno sul Lago d'Orta.

Per cause ancora imprecisate , sulle quali stanno indagando i Carabinieri di Pella, l'auto della donna, una Mercedes classe A, è sbandata in via Cremosina, all'ingresso del paese, finendo fuori strada. L'impatto è stato violentissimo. I soccorsi del 118 sono stati immediati i tentativi di rianimazione sono stati inutili per la gravità delle ferite riportate.

Ferito anche un uomo che si trovava sulla stessa vettura. E' ricoverato all'ospedale di Borgomanero ma non sarebbe in pericolo di vita. Oltre ai Carabinieri e al 118 sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area: nello schianto contro un muro la vettura ha tranciato una tubatura del gas.