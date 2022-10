Al via la stagione invernale di Bardonecchia dal 29 ottobre

Un nuovo sito dove acquistare i biglietti e personalizzare la vacanza, un calendario ricco di eventi e tante località da scoprire con un solo ski pass. Inizia la stagione invernale del comprensorio di Bardonecchia. A partire dal fine settimana del 29 ottobre riprende l'attività lungo i 100 chilometri di piste piemontesi con la riapertura delle diverse attività.

Fino al 13 novembre sarà possibile acquistare lo ski pass annuale a prezzi scontati per poter godere di tutta la stagione invernale. Con l'acquisto dello stagionale sarà inoltre possibile sciare in diverse località francesi, con formule che vanno da biglietti scontati a pacchetti da 3 a 6 giornalieri gratuiti.

Ad arricchire la stagione agonistica di Bardonecchia quattro eventi molto particolari, la Coppa Europa di Telemark, dal 13 al 15 gennaio 2023, il Fis Grand Prix femminile di super gigante il 2 ed il 3 febbraio 2023, il Fis Grand Prix maschile di discesa libera e super gigante dal 6 al 10 marzo 2023, gli Special Olympics di Sci Alpino e Snowboard dal 12 al 16 marzo 2023.

"Lo sci è per tantissime persone una passione sportiva, un momento di aggregazione, un modo di evadere il quotidiano, e così deve continuare ad essere. Spetta quindi a noi per primi trovare le soluzioni più idonee per garantire il piacere di una giornata sulla neve. La differenza la farà ancora una volta la coesione tra gli operatori turistici e le istituzioni, perché Bardonecchia non è solo neve ma un’offerta integrata di servizi turistici e sportivi", ha spiegato Nicola Bosticco A.D. della Colomion S.p.A. che conclude: "Sappiamo che dalla nostra buona organizzazione dipendono gli altri operatori, questo ci responsabilizza e ci motiva a fare sempre meglio. A presto sulle piste di Bardonecchia”.