C'è un fermo per il giovane pestato a morte alla stazione di Casale

Qualcuno ha paragonato la scena che si ipotizza all'omicidio di Willy, il ragazzo vittima due anni fa del brutale pestaggio di branco a Colleferro.

I medici all'arrivo di ospedale di Cristian Martinelli hanno subito capito che le sue ferite non erano compatibili con un incidente.



Il corpo martoriato da lesioni interne ha retto poco prima di precipitare nel coma ma abbastanza da consentire al giovane di rivelare con un filo di voce: "Aiutatemi, mi hanno pestato a sangue". Poi il buio e le indagini a tutto campo dei carabinieri.



Il cerchio si è rapidamente stretto intorno alla stazione di Casale Monferrato dove Christian in pieno giorno venerdì è stato assalito dal suo aggressore. Picchiato selvaggiamente con una spranga di ferro. In tanti avrebbero assistito a quella violenza brutale e irrefrenabile perfino di fronte a un uomo a terra ormai in fin di vita e senza più alcuna difesa. E qualcuno avrebbe incitato quanto vedeva, anche se il condizionale per ora è d'obbligo.



Quel che è certo è che ora in carcere a Vercelli c'è un un giovane di nazionalità moldava, avrebbe fatto delle prime ammissioni. Intorno al movente in città qualcuno azzarda delle ipotesi non confermate dagli inquirenti, si è parlato di droga, di un debito, soprattutto di futili motivi dietro alla morte di un uomo di neanche 35 anni, l'inchiesta della procura è protetta dal massimo riserbo. Domani l'interrogatorio di garanzia.