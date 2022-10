Camion carico di vernici si ribalta su autostrada A7

Una autocisterna si è ribaltata ieri pomeriggio sulla autostrada A7 Milano-Genova nel tratto fra Vignole e Serravalle, in provincia di Alessandria. Dal camion, che trasportava vernici, è fuoriuscita una resina acrilica che si è riversata sulla carreggiata e, in parte, nel vicino torrente Scrivia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Dalla sala operativa spiegano che "non risultano particolari pericolosità e criticità" per l'ambiente. I tecnici dell'Arpa hanno prelevato un campione d'acqua a circa 5 km a valle, a Cassano Spinola, che è risultato "incolore ed inodore, senza evidenti tracce di contaminazione". Verranno comunque svolti ulteriori accertamenti. La situazione è seguita anche da Gestione Acqua, ente competente per gli acquedotti della zona. "A scopo cautelare - spiega una nota - sono state chiuse le adduzioni al campo pozzi che alimenta la rete dei comuni di Novi Ligure e Pozzolo Formigaro in attesa di accertamenti tecnici". Per consentire la continuità del servizio, è stata ridotta l'immissione alla rete: potrebbero così verificarsi cali di pressione e fenomeni di torbidità.