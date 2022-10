Caro energia, bollette quasi raddoppiate per il comune di Novara

Con il caro bollette il Comune di Novara dovrà pagare quest'anno 11,3 milioni di euro, quasi il doppio rispetto all'importo del 2021, che era stato a bilancio di 6,3 milioni.

Lo ha detto il sindaco Alessandro Canelli, a margine della presentazione della stagione teatrale del Faraggiana: ''Proprio stamattina - ha spiegato il primo cittadino- abbiamo avuto il quadro definitivo di quello che dobbiamo aspettarci. Per fortuna siamo riusciti a trovare il modo di coprire quasi tutta la spesa, ma penso a quanti ,bar, ristoranti, artigiani e imprese, piscine, teatri, cinema, rischiano di non farcela. Da parte nostra abbiamo messo a disposizione 650 mila euro per le persone più fragili ma è indispensabile un intervento dello Stato, coordinato con la Ue''.

Questi 11,3 milioni di euro rappresentano l'11 per cento delle spese affrontate quest'anno dal Comune.