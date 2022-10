Cavagnolo, cadavere in decomposizione in casa

Il corpo di un pensionato di 80 anni è stato trovato in avanzato stato di decomposizione nel suo appartamento a Cavagnolo, in via Martiri della Libertà 9.

A dare l'allarme i vicini di casa che hanno avvertito un cattivo odore provenire dalle scale.

Il medico legale ha stabilito che il decesso è avvenuto per cause naturali circa una settimana prima ma nessuno se ne era accorto o aveva dato l'allarme.

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della stazione cittadina e anche il sindaco Andrea Gavazza.