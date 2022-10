La piemontese Chiara Soldati premiata dal Presidente Mattarella

C’è una piemontese a rappresentare l’eccellenza del vino italiano tra i 25 Cavalieri del Lavoro premiati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: Chiara Soldati, alla guida della storica cantina “La Scolca”, ha ricevuto l’onorificenza dalle mani del Capo dello Stato, dopo la sua nomina che era stata annunciata a maggio.



“Un’esperienza indimenticabile – racconta Chiara Soldati - Ricevere il premio dalle mani del Presidente, ascoltare le sue parole, condividere la scena con colleghi imprenditori che ogni giorno lavorano per esaltare il Made in Italy, devo ammettere che mi ha emozionato.”

“Un onore rappresentare un comparto importante come quello del vino, nonché un ulteriore stimolo a far sempre meglio. Ancora di più in questo momento di estrema difficoltà, di sfide importanti, questo riconoscimento mi vede ancora più responsabile nel costruire e investire nel futuro”.