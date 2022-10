Chiusa la statale 299 di Alagna a Romagnano Sesia

E' interrotto da ieri sera il transito sulla statale 299 di Alagna, che da Novara porta alla Valsesia: Anas ha comunicato che, al chilometro 27,500, nell'abitato di Romagnano Sesia, si è creato un avvallamento sul piano viabile e che quindi la strada è stata chiusa. "Gia' oggi - scrive il Comune di Romagnano Sesia - e poi all'inizio di settimana prossima, verranno effettuati controlli e analisi in merito alla sicurezza del tratto. La strada era già stata segnalata in passato. Visto accentuarsi dell'avvallamento, forse per le pioggie, è stato richiesto un nuovo controllo agli enti competenti".