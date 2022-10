Chivasso, trovato il cadavere di una donna. Si tratterebbe di un omicidio

A Pratoregio, frazione di Chivasso, nel Torinese, è stato trovato il cadavere di una donna nella serata del 12 ottobre. Il corpo si trovava in una zona boschiva nei pressi di via Marie Curie. La donna, stando alle prime informazioni, avrebbe un foro in testa, all'altezza dello zigomo destro, il che farebbe pensare a un omicidio. Era in sella alla propria bicicletta. Sul posto i carabinieri per i primi rilievi e per chiarire i contorni del fatto.