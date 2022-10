Chivasso in festa per Pecco Bagnaia

I tifosi sognavano di poter festeggiare il Mondiale già questa mattina. Dovranno aspettare altre due settimane ma dopo la settima vittoria stagionale a Sepang per Pecco Bagnaia manca davvero poco. Il 63 della Ducati dopo una partenza straordinaria, nono al via, secondo alla prima curva, ha sfruttato la caduta dello spagnolo Martin ed ha resistito all'arrembaggio del pillota del team Gresini nonché futuro compagno di squadra sulla rossa Enea Bastianini, un confronto che ha preoccupato non poco i tifosi assiepati davanti al maxischermo. A Pecco mancano due punti per l'iride. A Valencia, tra due settimane, basterà un quattordicesimo posto. l'impresa è vicina. Ed a Chivasso c'è già aria di festa.



Servizio di Maghdi Abo Abia, montaggio di Flavia La Gona. Intervista a Luca Cena, Presidente Fan Club Pecco Bagnaia.