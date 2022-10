Scoperti 40 chili di cocaina in una cisterna per il trasporto del latte

Nascondevano nello spazio vuoto di un'autocisterna adibita al trasporto di latte oltre 40 chilogrammi di cocaina per un valore di tre milioni di euro. La scoperta da parte degli agenti della Polizia Stradale di Novara durante un servizio di vigilanza al casello di Novara Est dell'autostrada A4.

A bordo del mezzo, un autoarticolato con targa italiana proveniente dai Paesi Bassi e diretto in provincia di Parma, due passeggeri italiani. Gli agenti dai controlli hanno scoperto che la cisterna era riempita solo parzialmente, circostanza difficilmente spiegabile visti gli altri costi di gestione e trasporto. Per questo, constatati i precedenti penali del conducente, apparso agitato, si è deciso per un controllo: sono stati trovati due borsoni contenneti 37 panetti di cocaina per un valore di 3 milioni di euro.

I due sono stati arrestati ed accompagnati alla Casa Circondariale di Novara mentre il camion ed il carico di latticini sono stati sequestrati.