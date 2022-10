Chiusi due bar a Torino in zona Santa Giulia

Si torna a parlare di mala movida a Torino dopo i controlli della Polizia venerdì sera in zona Santa Giulia. Due i provvedimenti con cui il Questore ha sospeso la licenza a due esercizi in via Cesare Balbo che rimarranno chiusi per 15 giorni.

Uno dei due bar, teatro di una rapina ai danni di due fratelli coinvolti in una lite con alcuni avventori, era stato oggetto di molteplici controlli negli ultimi mesi ed era risultato ritrovo abituale di pregiudicati per reati di spaccio, contro la persona e il patrimonio.

Anche nel secondo locale la Polizia era già intervenuta per degli episodi di gravi aggressioni. All'interno era anche stata trovata e sequestrata della droga.