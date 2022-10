Coppa Italia, il Torino vuole gli ottavi di finale

La delusione per il derby perso è ancora cocente in casa Torino. La sfida di Coppa Italia di questa sera in casa contro il Cittadella per i granata arriva quindi nel momento giusto. Il Toro deve riprendersi dopo le ultime giornate, una vittoria nelle ultime sette partite di Serie A, in casa contro il Lecce, un pari all'Olimpico contro l'Empoli e cinque sconfitte, con quattro gol fatti e 10 subiti.

Una vittoria nei sedicesimi contro i veneti, relegati nella parte sinistra della classifica in B dopo le prime 9 giornate, oltre a dare morale aprirebbe le porte, a gennaio, alla doppia sfida contro il Milan agli ottavi. I Mondiali si saranno conclusi da poche settimane e, complici le vacanze natalizie, con le grandi squadre alle prese con il ritorno delle loro stelle dal Qatar, potrebbero aprirsi spiragli interessanti per la seconda parte di stagione. Per questo motivo non bisogna sprecare l'occasione.

Il gruppo è convinto e compatto: bisogna vincere. Ivan Juric pensa a qualche cambio tattico ma senza stravolgere la formazione tipo: in porta ritorna Berisha con Schurrs e Lukic probabili tìtolari. A centrocampo destinati alla panchina, almeno all'inizio, Miranchuk e Radonjic. Chi non sarà sicuramente della sfida è Sanabria, con Pellegri chiamato a lasciare la sua firma in attacco. Calcio d'inizio alle 21.