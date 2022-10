Covid, 4.240 nuovi casi in Piemonte

Sono 4.240 i nuovi casi di covid in Piemonte (di cui 4.145 accertati con test antigenico). E' quanto emerge dall'aggiornamento quotidiano pubblicato dalla Regione oggi, 14 ottobre 2022. Il tasso di positività dei tamponi è del 19% sul totale di 22.351 processati (di cui 21.840 test antigenici). I ricoverati in terapia ordinaria sono 743 (+40 rispetto a ieri), mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 21 (+2 rispetto a ieri). Sono 2 i decessi.