Covid, calano i contagi in Piemonte

Il trend a livello regionale comunque è positivo, anche se, come sempre in questi casi, quando iniziano a calare i contagi tutti gli altri parametri restano in aumento. I decessi, la cui curva è fisiologicamente in ritardo di due settimane su quella del contagio, continua a segnare un robusto aumento. E continuano ad aumentare, ma meno, sia i ricoveri nei reparti ordinari che quelli in terapia intensiva.

Questo è l'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia:

Secondo l'analisi della fondazione, restano sopra media nazionale i posti letto in area medica (11%) e in terapia intensiva (3,2%) occupati.

Bene però vanno i vaccini: la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 11% (media Italia 10,3%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid da meno di 180 giorni, pari al 1,4%;

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 7,6% (media Italia 10,8%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 4,3%; il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 31,4% (media Italia 20%).

La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 29,6% (media Italia 35,2%) a cui aggiungere un ulteriore 2,1% (media Italia 3,3%) solo con prima dose;