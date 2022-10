Covid, venti volte più contagi di un anno fa

Torna a mordere il covid e la domanda che tutti ci facciamo è: sta andando meglio o peggio degli anni passati?

Nell'immagine, l'andamento dei ricoveri in terapia intensiva in Piemonte nell'ultimo mese, cioè da metà settembre a metà ottobre, messo a confronto con lo stesso periodo del 2020 e 2021. Nel 2020, linea rossa, a ottobre i numeri stavano esplodendo, era l'inizio della seconda ondata. L'anno scorso, linea verde, l'aumento dei ricoveri è arrivato prima di quest'anno, ma al momento - linea blu - siamo esattamente allo stesso punto di un anno fa. Secondo l'ultimo bollettino disponibile, quello di ieri, il numero di ricoverati in terapia intensiva al momento è pari a 21 in Piemonte. Un anno fa, il 14 ottobre del 2021, era pari a 20.

Quanto ai decessi, ieri sono stati due. La media a sette giorni è pari a 1,57. Un anno fa, stesso periodo, era 1,29.

Un andamento sorprendente, considerando che ormai quasi tutta la popolazione ha ricevuto almeno tre dosi di vaccino se non quattro.

La causa si rintraccia nel numero dei contagi. Secondo il bollettino di ieri, i nuovi contagi sono stati 4.240. Un anno fa, stesso giorno, erano stati 198. Siamo passati da meno di 200 a oltre 4.200, venti volte tanto.

Evidentemente i vaccini attenuano gli effetti del virus, ma non riescono a fermarne la trasmissione. Risultato: è vero che quando una persona contrae il contagio ha meno probabilità di finire in ospedale. Ma dato che i contagi sono venti volte di più rispetto a un anno fa, la pressione sugli ospedali al momento è la stessa.