Crescono i ricoverati per covid negli ospedali

Balzo in avanti di contagi e ricoveri. Anche in Piemonte, come nel resto del Paese, è ripartita la corsa del covid, trainata dalla diffusione della variante Omicron 5. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 4.659, mentre lo scorso giovedì 29 settembre si erano attestati a 3.723. A crescere anche la percentuale di tamponi positivi saliti a 23,8% dal 19,9% di una settimana fa.

L’incremento dei nuovi casi comincia a riflettersi sulle occupazioni dei posti letto in ospedale. Le persone ricoverate nei reparti ordinari sono 570, erano 308 la settimana precedente, mentre in terapia intensiva sono 17, contro le 7 di sette giorni fa. Il tasso di occupazione dei posti letto è dunque salito all’8,4% nei reparti ordinari e al 2,7% in rianimazione, non lontano dalle soglie critiche fissate dai parametri nazionali rispettivamente al 10% e al 3%.