Dal Piemonte quattro ministri nel governo Meloni

Quattro i ministri Piemontesi nel nuovo Governo - con Draghi si contava solo la cuneese Fabiana Dadone alle politiche giovanili.

La premier in pectore Giorgia Meloni dopo aver accettato l'incarico di formare il governo senza riserva, ha elencato i nomi che andranno a comporre la sua squadra, il giuramento di mattina alle 10.

Dal Piemonte, due esponenti di Forza Italia e due di Fratelli di Italia.

Alla Difesa Guido Crosetto. Imprenditore, classe 1963, è tra i fondatori di Fratelli d'Italia. E' nato a Cuneo da una famiglia di industriali piemontesi nel settore metalmeccanico, la Agrimec, oggi Crosetto srl, che produce dal 1937 rimorchi per l'agricoltura, ma in anni recenti ha espanso la propria attività ai settori immobiliari e turistici.

Alla Pubblica Amministrazione Gilberto Pichetto Fratin, nato a Veglio nel 1954, laureato in Economia e Commercio, commercialista, ha insegnato Tecnica bancaria e commerciale e Ragioneria negli istituti tecnici. Con il governo Draghi, era stato nominato viceministro al ministero dello Sviluppo economico del governo Draghi.

Al Turismo, Daniela Santanchè, Senatrice di Fratelli d’Italia e imprenditrice, nata a Cuneo nel 1971, dopo gli studi liceali si trasferisce a Torino per iscriversi all’università, dove si laurea nel 1983 in Scienze Politiche, prima in Forza Italia, dal 2017 passa a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.

Alla Transizione Ecologica. Ambiente e sicurezza energetica, Paolo Zangrillo, senatore e coordinatore regionale di Forza Italia in Piemone ma nato a Genova. Fratello del medico di Berlusconi, è stato manager di grandi aziewnde come Magneti Marelli, Fiat e Iveco.

Fa parte della squadra dei 24 ministri di Giorgia Meloni anche Giuseppe Valditara, nato a Milano, vicino a Salvini e alla Lega, insegna all'Università di Torino, si occuperà di Istruzione e Merito