Derthona, buona la prima: con Trento grande rimonta, finisce 76-70

Carattere e determinazione. Che ancora una volta infiammano il pubblico e lasciano a bocca aperta gli spettatori. Nella prima giornata di campionato, la Bertram Tortona vince 76-70 contro Trento. Decisivo un quarto periodo da incorniciare, con un parziale da manuale: 23-4.

Ecco il commento, a caldo, di coach Marco Ramondino:

“Complimenti ai nostri giocatori per il grande carattere che hanno dimostrato, soprattutto nella seconda parte di gara. Trento ha giocato meglio di noi per gran parte dei quaranta minuti. Oggi abbiamo trovato un livello di durezza, prontezza, fisicità e atletismo che non avevamo mai sfiorato nella preseason, per cui credo che la nostra prestazione nervosa e povera di contenuti ne è una conseguenza. Nel corso della gara abbiamo fatto fatica a fare un po’ tutto, poi fortunatamente siamo saliti di colpi e trovato un buon contributo dai giocatori usciti dalla panchina. Capisco che sulla squadra ci siano tante aspettative, che sono difficili da riempire e necessitano di un percorso che vogliamo fare: credo che stasera l’entusiasmo del pubblico nel quarto quarto sia stato un fattore importante. Questa componente sarà decisiva per noi. Non potevamo essere a conoscenza del carattere della squadra, che emerge nelle difficoltà, ma allo stesso tempo bisogna essere bravi a imparare da una vittoria, perché il risultato finale non deve distoglierci da tanti aspetti che dobbiamo mettere a posto, salendo di livello in allenamento per prepararci meglio. Radošević ha avuto un problema al ginocchio nel corso della partita, che non gli ha permesso di rientrare. Per quanto riguarda Harper, credo non sia facile entrare in una squadra così nuova con un ruolo di alter ego di Christon, per cui ritengo che abbia bisogno di tempo per trovare il proprio ruolo in squadra, esprimendo il gioco individuale all’interno di quello corale”.