Su Tgr Petrarca il linguaggio dei giovani

Sabato 15 ottobre la rubrica TGR Petrarca si occuperà dei linguaggi della scuola e dei giovani, con testimonianze di insegnanti, comunicatori e studenti. Protagonista della puntata sarà Fabio Geda, scrittore e educatore, il cui libro Nel mare ci sono coccodrilli ha ispirato l'omonimo film di animazione prodotto da Rai Kids (regia Rosalba Vitellaro). Libro e cartone animato raccontano l'odissea di un bambino dal Pakistan all'Italia e la sua vita da profugo.

Aprirsi all'ascolto

Nel sommario, anche i percorsi letterari di due insegnanti. Enrico Galiano, docente di Pordenone che nel suo ultimo saggio Scuola di Felicità per eterni ripetenti esorta gli insegnanti ad aprirsi all'ascolto per apprendere a loro volta dai propri alunni. Gaia Cenciarelli che in Domani interrogo descrive l’esperienza di supplente e il percorso di relazione con i giovani studenti, in un quartiere romano difficile.

Zerocalcare in Irak

In scaletta anche un'intervista a Zerocalcare, scrittore e fumettista in libreria con un nuovo volume No sleep till Shengal, presentato nei giorni scorsi a Torino. È il diario di un viaggio compiuto dall'autore nel giugno dello scorso anno nel nord dell'Irak, nella regione di Shengal, terra di origine degli Ezidi. Dagli archivi Rai, il progetto Telescuola del 1963 con le lezioni seguite sul piccolo schermo da una pluriclasse a Stromboli. Elisabetta Terigi condurrà la puntata di domani di Petrarca, rubrica curata dalla TGR Piemonte, in onda il sabato alle h.12.55 Rai3.