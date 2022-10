Falso Made in Italy da 20 milioni, maxi sequestro e imprenditore nei guai

Erano già sugli scaffali della grande distribuzione. Il prezzo da 70 a 200 euro. Negli espositori i tipici “claims” dell'italianità della produzione come la bandiera tricolore. Ma quelle scarpe, in realtà, così emerge dalle indagini, erano state prodotte oltre i confini: Cina, Albania e Romania.

La Guardia di finanza di Torino ha sequestrato oltre 600mila calzature in un'operazione a salvaguardia del Made in Italy condotta dai Baschi verdi del Gruppo pronto impiego Torino. Le indagini, coordinate dalla Procura di Torino, hanno portato i finanzieri in alcuni depositi nel Torinese e in provincia di Torino. Dove la merce, 600mila calzature, è stata sequestrata.

Un imprenditore italiano è stato denunciato. L'accusa: frode in commercio.