Fissata per il 17 ottobre l'udienza di scarcerazione di Federico Negri

Le autorità indiane hanno fissato per il 17 ottobre l'udienza di discussione della nuova istanza di scarcerazione di Federico Negri, il 28enne di Pozzolo Formigaro, in provincia di Alessandria, arrestato in India a inizio luglio dopo aver attraversato un ponte dal Nepal senza aver pagato la tassa di 40 euro.

Lo rende noto l'avvocato alessandrino Claudio Falleti, che assiste la famiglia e coordina dall'Italia - insieme ad altri colleghi nel Paese asiatico - il caso del connazionale detenuto nel penitenziario di Maharajganj nello Stato dell'Uttar Pradesh. L'appello segue il provvedimento di mancata scarcerazione su cauzione deciso dal giudice nell'udienza di agosto.