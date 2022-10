Filippo Ganna in semifinale nell'inseguimento a squadre

Debutto come da pronostico per Filippo Ganna alla guida del quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre ai Mondiali di ciclismo su pista iniziati oggi in Francia. Gli azzurri con il tempo di 3 minuti, 48 secondi e 243 decimi hanno conquistato il secondo posto ad un decimo e mezzo dalla Gran Bretagna, posizione che vale la qualificazione alle semifinali, in programma questa sera a partire dalle 20.40. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon, Manlio Moro cercheranno un posto nella finale di domani, in programma alle 19.25. Ricordiamo che gli azzurri sono i campioni del mondo uscenti della disciplina.