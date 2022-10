Fuga di gas, in via Torino, a Collegno, nel tratto del muro perimetrale del parco Dalla Chiesa.

Già in corso gli interventi di ripristino dell'Italgas e della Squadra di Pronto Intervento della Città di Collegno.

Fino a domani (lunedì) ci sarà il senso unico alternato con semaforo. Dalle 7 alle 10 di domani sarà istituito il senso unico in direzione Torino per facilitare deflusso in direzione Fermi.