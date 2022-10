Giusy Arena, domani i funerali a Montanaro

I funerali si terranno domani, lunedì 24 ottobre 2022, alle 15, nella parrocchia di Santa Maria Assunta a Montanaro. Giusy Arena era stata uccisa mercoledì 12 ottobre scorso sotto il cavalcavia di Chivasso dove passa l'alta velocità Torino Milano.

Un omicidio ancora avvolto dal mistero. Non si sa chi sia il killer. Le indagini scientifiche hanno chiarito che la donna è stata uccisa con tre colpi di pistola sparati da distanza ravvicinata . Quelli mortali l'hanno colpita al colle e al viso.

Gli investigatori seguono la pista dei soldi. Giusy aveva ottenuto in eredità dalla madre una cospicua somma di danaro, che però lei non usava. Viveva in modo semplice in un bilocale di Chivasso, con cani e gatti, e andava a mangiare alla Caritas che le procurava anche il vestiario.

Giusy Arena ha un fratello Angelo che vive a Montanaro