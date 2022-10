Gli scatti immortali di Robert Doisneau arrivano a Camera

Foto che sembrano quadri. Ma a costruirle non è il lungo lavoro del pittore ma l'abilità del fotografo che scatta al momento giusto e trasforma la quotidianità in poesia. E' il lavoro di Robert Doisneau.



130 istantanee rigorosamente in bianco e nero raccontano l'artista che si nasconde dietro all'autore del famoso bacio di una coppia indifferente alla folla dei passanti nel cuore di Parigi.



L'arte della fotografia è simile alla pesca che Doisneau amava tanto, perché bisogna avere la pazienza di attendere per cogliere il momento giusto. A Camera fino al 14 febbraio un viaggio indietro nel tempo dagli anni 30 al dopoguerra. Ci sono i ritratti di personaggi famosi come Albert Camus o Pablo Picasso, ma anche scene di vita e miseria quotidiana.