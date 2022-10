Nascondeva in macchina 138 chilogrammi di hashish, divisi in cinque borsoni, per un valore al dettaglio di oltre un milione e 300 mila euro. A scoprirlo in un controllo di sicurezza i Carabinieri della stazione di Santena. Ad insospettire i militari il forte odore di hashish nell'abitacolo e l'atteggiamento nervoso dell'uomo, un cittadino marocchino di 34 anni, residente a Torino

L'uomo è stato arrestato perché indiziato di produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti.