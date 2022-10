Il presidente Mattarella a Torino e Alba

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, torna in Piemonte. Oggi alle 11 sarà a Torino per l'inaugurazione dell'anno accademico degli istituti di formazione dell'Esercito alla scuola di Applicazione militare. Ci saranno il ministro della Difesa e le autorità militari. In programma una lectio magistralis di Evelina Christillin sul tema “Sensibilità, diritti e valori nello sport e nella cultura del terzo millennio”.



Nel pomeriggio il capo dello Stato sarà ad Alba per il centenario della nascita dello scrittore Beppe Fenoglio e a 200 anni dalla nascita del ministro Michele Coppino, che coincidono anche con l'inaugurazione della Fiera del Tartufo Bianco.



Il presidente Mattarella tornerà a Torino martedì prossimo per i 160 anni dall'istituzione della Corte dei Conti.