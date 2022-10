Cala la fiducia delle imprese piemontesi verso il futuro

Futuro difficile ma non a tinte totalmente fosche per le imprese del capoluogo e della Regione. Secondo l'indagine congiunturale realizzata dall'Unione Industriali Torino e Confindustria Piemonte rispetto a giugno c'è un calo di circa 10 punti degli indicatori su produzione ed ordini. Il saldo tra previsioni di aumento e riduzione si mantiene intorno al livello di equilibrio.

Il tasso di utilizzo degli impianti resta su livelli molto elevati, superiori alla media di lungo periodo e rimangono positive le previsioni sull'occupazione; aumenta di poco il ricorso alla cassa integrazione. Sono stabili gli investimenti e le condizioni di pagamento, mentre continua a peggiorare, in misura molto marcata, la redditività; le imprese sono strette tra costi in crescita, energia ma non solo, e impossibilità di scaricare gli aumenti sui clienti.

"Stiamo vivendo una fase di eccezionale incertezza, ma non bisogna tuttavia abbandonarsi all'inerzia o al fatalismo. L'Unione Industriali Torino ha scelto di non restare passiva né di limitarsi a invocare sussidi e aiuti" spiega il presidente Giorgio Marsiaj. "L'indagine congiunturale disegna uno scenario, pur nel maggiore periodo di incertezza da 15 anni a questa parte, di cauto ottimismo della ragione, che si basa sul portafoglio ordini, la volontà e la capacità delle nostre aziende di lavorare nel presente con una visione, che definirei di scala superiore" commenta Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte.