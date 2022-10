In fiamme la loro villetta, nella notte salvate due persone

Due persone con i loro animali domestici, sono state salvate la scorsa notte dai vigili del fuoco a Villar Dora, nel Torinese, I soccorsi del distaccamento volontario di Almese sono intervenuti intorno alle 20 per un rogo scoppiato nell'alloggio. Secondo una prima ricostuzione anche alcune batterie al litio che si trovavano in un locale al piano terreno hanno preso fuoco. In poco tempo il rogo si è propagato a tutto il locale, moglie e marito assieme a 3 cani e un gatto bloccati all'interno sono stati messi in salvo dai pompieri La signora con gli animali era sul balcone al primo piano mentre il marito all'interno dell'alloggio ormai invaso dal fumo. L'incendio è stato spento rapidamente: i vigili del fuoco hanno utilizzato in particolare gli autoprotettori, maschere e bombole per aria compressa respirabile con una scorta garantita anche dal 'carro fiamma' , un veicolo appositamente impiegato in queste situazioni. Le operazioni sono terminate prima della mezzanotte.