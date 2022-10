In tremila per la Corsa da Re

Sono stati oltre 3.000 i podisti che hanno partecipato tra sabato domenica alle varie competizioni dell'ormai tradizionale Corsa da Re, organizzata alla Reggia di Venaria da Base running.



La decima edizione dell'evento sportivo ha richiamato appassionati e professionisti anche da fuori Piemonte che si sono potuti cimentare in un contesto paesaggistico straordinario tra i Giardini e il Parco della Mandria.



L'afflusso generale di turisti alla Reggia ha superato nella due giorni quota 7.000 con i visitatori della Reggia stessa e delle mostre in corso, comprendendo anche i diversi eventi ed attività come l'incontro con la scrittrice Margherita Oggero, il Gran ballo della Venaria e la conferenza di Fabio Viola del Festival dell'Innovazione organizzata col Comune di Venaria.