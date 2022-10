Un quarantenne di Gattinara, in provincia di Vercelli è stato denunciato dai Carabinieri di Borgosesia per incendio doloso. L'uomo avrebbe dato fuoco all'automobile di un cittadino con cui aveva avuto alcuni contrasti a causa di un incidente stradale accaduto in passato.

L'episodio è avvenuto in pieno centro. Le fiamme si sono presto propagate, e oltre alla prima automobile hanno interessato altre due vetture parcheggiate lì vicino. A coordinare le indagini dei militari la Procura di Vercelli.