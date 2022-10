Schianto in auto nel Cuneese, muore una diciottenne

Ancora un incidente stradale mortale in provincia di Cuneo: nella serata di domenica ha perso la vita una diciottenne a Centallo, uscita di strada con l'auto: si tratta di Martina Casale, di Villafalletto. Con lei c'erano altri tre ragazzi, rimasti feriti, tra cui suo fratello maggiore. Tutti e tre sono ricoverati all'ospedale Santa Croce di Cuneo e uno sarebbe grave. La vettura, terminando fuori strada, è andata a sbattere contro la recinzione di un'abitazione, in frazione Boschetti.

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente, ma intanto si registra che è il 37esimo incidente sulle strade cuneesi dall'inizio dell'anno. Nel 2021 i morti erano stati 48.

Venerdì sera, a Fossano, nell'uscita di strada della sua auto, era morto un 45enne del posto.