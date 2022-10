Due incidenti sul lavoro si sono verificati oggi: a Lesegno in frazione san Gervasio, nel Cuneese, dove un cantiere stradale un piccolo escavatore è caduto sul piede di un uomo di sessant'anni, che ha subito una grave frattura esposta ed è stato portato in codice rosso in elicottero al Cto di torino.

L'altro incidente è avvenuto a Viverone, nel Biellese, dove un 22enne ha riportato lo schiacciamento di una mano mentre era impegnato a lavorare su un macchinario.