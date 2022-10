Investe otto cinghiali in autostrada, illeso il conducente

Una famiglia di otto cinghiali è stata investita da un'auto sulla A5, tra gli svincoli di san Giorgio Canavese e Scarmagno. Illesi gli occupanti, non la vettura, distrutta dall'impatto, né il piccolo branco, i cui componenti sono tutti morti nell'impatto.

Si riaccende così una spia d'allarme per la sicurezza di automobilisti e cittadini; a inizio ottobre un cinghiale ferito era persino entrato nel centro storico di Ivrea, colpendo un ciclista (che non aveva riportato ferite).

E si riaccende anche il dibattito sull'abbattimento dei capi in eccesso, dannosi per anche per le colture. Tra le proposte degli agricoltori per ridurne il numero quelle di utilizzare i cani per la caccia e la possibilità di cacciare per “autodifesa” per chi ha un porto d’armi.

