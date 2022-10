Juve-Bologna 3-0. Gli highlights della partita. La Juventus contro il Bologna prova a scacciare i fantasmi. Allegri col 4-4-2. Ma per 23 minuti, non succede nulla. Taccuino vuoto: per riempirlo ti aspetti l'assist di Kostic per Vlahovic, come con la nazionale serba, e invece accade il contrario: è il centravanti a imbeccare a sinistra il compagno. E Kostic, col mancino, indovina l'angolino giusto. Juventus in vantaggio. Al 30esimo Alex Sandro pesca in area Milik: il polacco a colpo sicuro, ci mette la manona Skorupski.

Nella ripresa Juve più determinata: al 50eismo Kostic serve in area ancora Milik, il sinistro al volo finisce alto. Minuto 58: Locatelli pesca finalmente McKennie sulla fascia destra, cross perfetto per la testa di Vlahovic che sigla il raddoppio della Juventus. Due minuti dopo, il vento dell'Est scuote ancora la Juve: dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Cuadrado la rimette in mezzo, Bonucci sfiora, Milik al volo con una cannonata di sinistro sigla il tris. Il Bologna ora rischia la goleada. Intesa Milik-Vlahovic in crescita. Al 66esimo stavolta è il polacco a imbeccare il serbo a tu per tu con Skorupski, che però col tocco morbido si divora il poker. Ci va vicino di nuovo Milik, che al 70esimo, da calcio d'angolo, prende il palo. Il Bologna è tutto in un tiro al volo dell'ex juventino Cambiaso, al minuto 74, che finisce sul fondo. Il poker lo sfiora anche Alex Sandro all'87esimo. Finisce qui. La Juve scaccia i fantasmi, almeno per un po'.

Servizio di Massimo Lanari

Montaggio di Andrea Volpe