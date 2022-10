Juventus, appesi striscioni contro Andrea Agnelli allo Stadium

Contestazione dei tifosi della Juventus dopo la sconfitta in Champions League contro il Maccabi Haifa.

Due striscioni sono stati appesi la scorsa notte sulle cancellate dello Stadium e poi rimossi. Questi i messaggi: “Mister Allegri non dimetterti mai...chi rema contro non è degno di questa maglia” ed “Agnelli vattene”.

Messaggi con cui gli autori hanno voluto difendere il tecnico dopo le ultime sconfitte e l'avvio di stagione deficitario con la Juventus al momento tagliata fuori dalla lotta per lo scudetto e ad un passo dall'addio alla Champions.

Uno dei gruppi ultras bianconeri, i Viking, provenienti da Milano, hanno condiviso le foto degli striscioni con una nota in cui si punta il dito contro il Presidente Andrea Agnelli: "via Marotta, via Paratici, via Allegri, via Sarri, via Pirlo, via le strisce sulla maglia; via il logo; via gli ultrà dallo stadio. 700 milioni di ricapitalizzazione in 3 anni per avere, una squadra piena zeppa di mediocri, un ds preso dalla serie C, un amministratore delegato che di calcio sa solo che la palla è sferica, uno stadio trasformato in un cinema all'aperto". "Lapo e John Elkann è l'ora delle decisioni irrevocabili", conclude la nota degli ultrà juventini.

Indaga la Digos per individare i responsabili degli striscioni, mentre la squadra è alla Continassa per il ritiro deciso dalla società per preparare al meglio il derby di sabato in casa del Torino.